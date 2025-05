Seit Monatsbeginn stellt die Bahn ihre Kunden in Rheinland-Pfalz auf eine harte Probe – und es hört nicht auf. Wegen diverser Baumaßnahmen fallen etliche Verbindungen aus, wer auf die Bahn angewiesen ist, muss in vielen Fällen auf Ersatzbusse ausweichen. Am kommenden Dienstag beginnt ein neues Kapitel: Dann werden bis zum 15. Juni vor allem Gleise auf der linken Rheinseite zwischen Koblenz und Mainz-Mombach erneuert – unter voller oder teilweiser Sperrung.

Mit deutlichen Worten hat der rheinland-pfälzische Ableger des Fahrgastverbandes Pro Bahn die Häufung von Bahn-Baumaßnahmen und vor allem deren oft kurzfristige Bekanntgabe kritisiert. „Wir reden hier von einer Ignoranz, die sich durch alle Ebenen zieht“, erklärte der Landesvorsitzende, Noah Wand, in einer Pressemitteilung. „Es sind nicht nur die Reisenden, die leiden. Auch andere Eisenbahnverkehrsunternehmen wie die Vlexx GmbH aus Mainz und die Mittelrheinbahn mit Sitz in Koblenz erfahren oft erst dann von Problemen, wenn diese bereits zu Verspätungen und Zugausfällen führen. Das ist ein völlig inakzeptabler Zustand.“ Was kritisiert Pro Bahn konkret? Und wie könnte es besser laufen? Mehr im Interview mit Noah Wand:

Herr Wand, Sie haben die aktuelle Häufung von Bahnbaustellen in Rheinland-Pfalz als „bodenlose Zumutung“ bezeichnet. Was ist es, was Sie in dieser aktuellen Situation so auf die Palme bringt? Ist es die Häufung und Gleichzeitigkeit? Oder die Kurzfristigkeit der Ankündigung durch die Bahn? Beides?

Es ist beides: die Häufung und die Kurzfristigkeit der Ankündigungen. Baustellen gehören zum Bahnverkehr, aber was wir in Rheinland-Pfalz erleben, ist eine Serie von schlecht geplanten und chaotisch kommunizierten Maßnahmen. Die Deutsche Bahn informiert erst ein bis zwei Wochen vorher über Ausfälle und lässt die Fahrgäste im Regen stehen. So verliert man Vertrauen – und das mit Ansage. An dieser Stelle möchte ich aber auch lobend erwähnen, dass ein Teil der Baumaßnahme, die Errichtung von Lärmschutzwänden in Rhens, nun zwei Jahre früher als geplant durchgeführt wird. Das berechtigt aber noch lange nicht zu so einer miserablen Kommunikation.

i Ein Aushang am Hauptbahnhof Koblenz zeigt die Abfahrten eines Busses des Schienenersatzverkehrs. Ausfälle, Verspätungen und Schienenersatzverkehr stellen derzeit die Geduld vieler Menschen die in Rheinland-Pfalz mit der Bahn unterwegs sind, auf die Probe. Mona Wenisch. picture alliance/dpa

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es sich derzeit gerade in RLP so ballt? Oder regiert nach Ihrer Beobachtung bei der Bahn das Prinzip Planlosigkeit?

Was wir hier sehen, ist ein dramatisches Versagen der Planung und Koordination. Es wirkt, als ob die jeweiligen Verantwortlichen im Alleingang agieren – mal wird hier gesperrt, mal dort, und niemand scheint den großen Überblick zu haben. So ist die DB durch die Aufteilung in verschiedenste Subunternehmen und Projektteams offensichtlich nicht in der Lage, unternehmensintern zu kommunizieren und koordinieren. Außerdem haben wir den Eindruck, dass ein „Lessons Learned“ (etwa: aus Erfahrung lernen; Anm. d. Red.) bei der DB fehlt. Es passieren immer und immer wieder die gleichen Fehler, beispielsweise bei der Kommunikation der Baustellenfahrpläne, und es ist keine Besserung in Aussicht.

Wochenlange Ausfälle, kaum praktikable Ersatzverkehre: Welche Mittel- und Langfristwirkung hat das aktuelle Chaos auf derzeitige und potenzielle Bahnkunden? Welches Bild gibt die Bahn ab?

Die Deutsche Bahn gibt ein katastrophales Bild ab. Zum einen verursacht es einen finanziellen Schaden bei den Bahnkunden, besonders bei Inhabern einer Jahreskarte. Denn diese investieren Geld in eine Leistung, die sie letztendlich nur in mangelhaftem Zustand erhalten. Und auch für das gesamte Image der Branche ist es ein enormer Schaden: Der Gesamteindruck lässt die Bahn als unzuverlässiges Verkehrsmittel dastehen – zu Recht. Und als Fahrgastverband stehen wir vor der Frage, wie wir die Bahn noch ernsthaft als attraktives Verkehrssystem vermitteln können.

i Die DB bietet ICE-Fahrgästen in Koblenz derzeit ganz neue Perspektiven: Panoramafahrten auf der Rechten Rheinstrecke, statt Industriegebiete und Hinterhofansichten. Zwischen Mainz und Köln gibt es keinen Zughalt. Hans-Peter Günther

Was könnte, was müsste die Bahn besser machen? Organisatorisch und kommunikativ?

Zunächst einmal: ehrlich und transparent kommunizieren. Dazu muss man wissen, dass die Deutsche Bahn die Baustellen oft Jahre im Voraus plant. Man könnte in den meisten Fällen also frühzeitig informieren. Konkret: Technisch wäre es problemlos möglich, ab Bekanntwerden einer Streckensperrung dies im DB Navigator als Hinweis zu hinterlegen. So wären Fahrgäste schon frühzeitig vorgewarnt und könnten alternative Verbindungen buchen oder einen anderen Reisezeitraum wählen. Stattdessen trickst die DB durch geschickte Pressearbeit: Statt ehrlich zu sagen, dass der Bahnverkehr eingeschränkt wird, wirbt man mit „Millioneninvestitionen“ und behauptet, die Fahrgäste seien „weiterhin mobil“. Das ist zwar grundsätzlich nicht gelogen, aber ganz offensichtlich eine Beschönigung der Situation. Für Pendler ist es zudem zwingend erforderlich, neben einer frühzeitigen Kommunikation die Ersatzverkehre eindeutig und einheitlich sowie zuverlässig zu gestalten.

Dass die Bahn ihr marodes Netz in Ordnung bringt, müsste Sie doch eigentlich freuen.

Natürlich ist es gut, wenn die Infrastruktur modernisiert wird. Aber wie man baut, ist entscheidend. Was wir hier erleben, ist ein organisatorisches Totalversagen auf dem Rücken der Fahrgäste. Bauen ist kein Freifahrtschein für Chaos.

Wenn die angekündigten Infrastrukturmilliarden tatsächlich fließen und bei der Bahn ankommen – was droht denn dann? Was rufen Sie dem neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zu?

Herr Schnieder muss sicherstellen, dass das Geld nicht in einem Sumpf aus Planlosigkeit und Ineffizienz versinkt. Die Milliarden für die Infrastruktur sind notwendig, aber sie müssen sinnvoll eingesetzt werden – zum Beispiel für die Generalsanierungen der Hochleistungskorridore. Die derzeitige Situation zeigt aber mehr als eindeutig, dass nicht nur fehlendes Geld bei der Bahn ein Problem ist. Ich fordere Herrn Schnieder auf, echte Strukturreformen innerhalb des DB-Konzerns anzugehen, beispielsweise durch eine vollständige Ausgliederung der DB InfraGO aus dem gewinnorientierten DB-Konzern hin zu einem agilen, ernsthaft gemeinwohlorientierten Infrastrukturbetreiber.

Die Frage stellte Tim Kosmetschke

Was ab 20. Mai auf der linken Rheinseite passiert

Mit zahlreichen Baumaßnahmen will die DB die Infrastruktur am linken Rhein modernisieren. Nach Arbeiten nördlich von Koblenz (noch bis 19. Mai) steht auf dem sich anschließenden Streckenabschnitt Koblenz–Mainz-Mombach ab 20. Mai die nächste Etappe auf dem Programm, teilte die Bahn mit. Bis zum 15. Juni werden vor allem Gleise und Weichen erneuert. Parallel geht es um die Erneuerung einer Brücke sowie Felssicherungsarbeiten und Kampfmittelsondierungen. Auch Lärmschutzwände werden errichtet. Das hat Folgen: So können zwischen Koblenz Hbf. und Bingen Hbf. die Züge der Linie RE 2 nur teilweise fahren, dafür werden Ersatzbusse eingesetzt. Die Mittelrheinbahn ist zudem tagsüber mit geänderten Fahrzeiten unterwegs, nachts gibt es einen Schienenersatzverkehr. Im Fernverkehr seien die Züge zwischen Köln und Mainz mindestens alle zwei Stunden und mit Umleitungen unterwegs (der Halt Bingen Hbf. entfällt). Alternativ gebe es Umsteigeverbindungen zwischen Köln und Mainz via Frankfurt Flughafen. dpa