Horst Schulze im Interview „Ein Hotel soll ein Platz sein, wo man sich wohlfühlt“ 12.11.2024, 12:24 Uhr

i Horst Schulze stammt aus Winningen an der Mosel. Mit 14 Jahren begann er eine Kellnerlehre in Bad Neuenahr, später machte er sich einen Namen in der Welt der Luxushotels - etwa als Mitbegründer der Hotelgruppe Ritz-Carlton. David Robertson Photography/Aubu

Horst Schulze aus Winningen gehört zu den ganz Großen der Hotelbranche. Er war etwa Mitbegründer der Hotelgruppe Ritz-Carlton. Das Hotelranking „Die 101 Besten“ kürt ihn nun zum weltbesten Hotelier. Unserer Zeitung verrät er sein Erfolgsrezept.

Horst Schulze ist Ehrenbürger in Winningen an der Mosel – seinem Heimatort. Verlassen hat er ihn mit 14 Jahren, um im Kurhaus Bad Neuenahr eine Lehre zum Kellner zu machen. Dabei sollte es nicht bleiben: Schulze zog es nach Stationen bei namhaften europäischen Hotels in die USA, und er machte sich – unter anderem als Mitbegründer der Hotelgruppe Ritz-Carlton – in der Welt der Luxushotels einen großen Namen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen