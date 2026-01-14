Bahnlärm am Mittelrhein „Ein Frachtkanal, in dem niemand mehr leben möchte“ 14.01.2026, 16:30 Uhr

i Im Mittelrheintal stehen wie hier in Oberwesel viele Häuser dicht an den Gleisen. Daher leiden zahlreiche Anwohner unter Bahnlärm. Nun gibt es gerade auf der linken Rheinseite ärgste Befürchtungen, was die Folgen der für Sommer geplanten Generalsanierung Rechter Rhein angeht (Archivbild). Thomas Frey. picture alliance/dpa

Das Rheintal wird ab dem 10. Juli zu einer gigantischen Bahn-Baustelle. Die Strecke auf der rechten Rheinseite wird für ein halbes Jahr gesperrt. Welche Folgen hat das für die linke Rheinseite – und das Tal insgesamt? „Pro Rheintal“ schlägt Alarm.

Das Bürgernetzwerk „Pro Rheintal“ sieht der ab Sommer geplanten „Generalsanierung Rechter Rhein“ und der damit verbundenen halbjährigen Sperrung der rechtsrheinischen Bahnstrecke mit großen Befürchtungen entgegen. Wenn sich durch die Mammutmaßnahme der gesamte Güterverkehr für mindestens ein halbes Jahr auf die linke Rheinseite konzentriert, „wird der Bahnlärm im Rheintal zu noch unerträglicheren Zuständen führen und aus dem Rheintal einen ...







Artikel teilen

Artikel teilen