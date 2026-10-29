Ein Charterflug mit afghanischen Männern ist am Mittwoch in Kabul gelandet. Alle Abgeschobenen hatten in Deutschland Straftaten begangen. Unter ihnen war auch einer aus Rheinland-Pfalz.

Mainz (dpa/lrs) – Unter den 40 am Mittwoch per Charterflug abgeschobenen Afghanen ist auch ein Mann aus Rheinland-Pfalz gewesen. Der 28-Jährige sei 2016 nach Deutschland eingereist, teilte das Innenministerium in Mainz mit. «Der Mann war unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu mehrmonatigen Jugend- und Freiheitsstrafen verurteilt worden.»

Die Chartermaschine war nach Angaben eines Sprechers des Bundesinnenministeriums vom Flughafen Leipzig/Halle aus gestartet und bereits am Mittwoch in Kabul gelandet. Den Angaben zufolge handelt es sich bei den Abgeschobenen ausschließlich um Männer, die Straftaten begangen hatten, darunter Totschlag, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern, Körperverletzung und Drogenhandel. Zehn Bundesländer beteiligten sich an der Sammelabschiebung.