Liste zur Bundestagswahl Eifeler soll Spitzenkandidat der Freien Wähler werden Sebastian Stein 19.12.2024, 15:00 Uhr

i Am Samstag stellen die Freien Wähler Rheinland-Pfalz in Bärenbach (Hunsrück) ihre Liste für den Deutschen Bundestag auf. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Die Freien Wähler wollen es im Februar erstmals in den Bundestag schaffen. Warum die Chancen schlecht stehen und der Einzug dennoch klappen könnte.

Am Samstag stellen die Freien Wähler Rheinland-Pfalz in Bärenbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) ihre Liste für den Deutschen Bundestag auf. Nach Informationen unserer Zeitung soll ein Eifeler an der Spitze stehen. Der Landesvorstand wird Rudolf Rinnen als Spitzenkandidaten vorschlagen, wie Parteichef Christian Zöpfchen auf Anfrage bestätigt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen