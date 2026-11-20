Leblos wird eine 75-Jährige im Juli auf der Toilette ihres Zimmers im Seniorenheim gefunden. Angeklagt worden ist nun ihr Ehemann. Welches Motiv ihm vorgeworfen wird.

Koblenz/Neuwied (dpa) – Er soll seine im Rollstuhl sitzende Ehefrau auf der Toilette im Seniorenheim erdrosselt haben: Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 75-Jährigen im rheinland-pfälzischen Neuwied ist ihr Ehemann wegen Mordes angeklagt worden. Die Koblenzer Staatsanwaltschaft wirft dem 80-Jährigen vor, die Frau aus Heimtücke und Habgier umgebracht zu haben, wie die Strafverfolger nun mitteilten. Sie erhoben demnach Anklage vor dem Landgericht in Koblenz.

Mord wegen der Kosten fürs Heim?

Den Ermittlungen zufolge war die Frau nach einer Krankenhausbehandlung vorübergehend in dem Heim untergebracht worden. Doch weil ihr Heilungsprozess nur langsam verlaufen sei, soll für den 80-Jährigen demnach wenig später absehbar gewesen sein, dass sie länger dort würde bleiben müssen. «Die Anklageschrift geht davon aus, dass er nicht willens war, die mit der weiteren Heimunterbringung verbundenen Kosten zu tragen und sich aus diesem Grund entschloss, seine Ehefrau zu töten», so die Staatsanwaltschaft.

In ihrem Pflegezimmer soll der Deutsche seine Frau am 12. Juli dann plötzlich gewürgt und erdrosselt haben. Seit dem Tag darauf sitzt er in Untersuchungshaft. Die Tat soll er in einem Gespräch mit einer Ärztin zugegeben haben. Gegenüber den Ermittlern habe er bislang aber geschwiegen. Jetzt muss das Landgericht über die Zulassung der Anklage entscheiden.