Neues bei Flüchtlingsbetreuung
EHC stellt schon psychosoziale Betreuung in AfA am Hahn
Ein privater Anbieter soll nach Informationen unserer Redaktion ab Juli die psychosoziale Betreuung von Bewohnern der Asyleinric
Ein privater Anbieter soll nach Informationen unserer Redaktion ab Juli die psychosoziale Betreuung von Bewohnern der Asyleinrichtungen des Landes übernehmen. In der AfA am Flughafen Hahn ist das Unternehmen etwa bereits tätig.
Archiv/Dirk Eberz. Dirk Eberz

Der private Anbieter EHC soll nach Informationen unserer Zeitung ab 1. Juli die psychosoziale Betreuung von Bewohnern der Asyleinrichtungen im Land übernehmen. Das stößt bei Wohlfahrtsverbänden auf Kritik. So sind bislang die Erfahrungen mit EHC.

Lesezeit 1 Minute
Die European Homecare GmbH (EHC) aus Essen ist in Aufnahmeeinrichtungen des Landes keine Unbekannte. Jetzt soll sie nach Informationen unserer Redaktion ihr Engagement ausweiten und ab 1. Juli die psychosoziale Betreuung von Bewohnern der Asyleinrichtungen des Landes übernehmen.

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Rheinland-PfalzSoziales

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