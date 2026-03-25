Die rheinland-pfälzischen Grünen stellen sich in der Opposition neu auf - und setzten dabei voll auf Frauen.

Mainz (dpa/lrs) - Die noch amtierende Klimaschutzministerin Katrin Eder ist die neue Fraktionschefin der oppositionellen Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag. Die 49 Jahre alte Mainzerin folgt auf Pia Schellhammer. Die 41 Jahre alte Rheinhessin, die seit 2023 an der Spitze der Fraktion stand, wird im neuen Landtag wieder Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen. Beide Frauen seien einstimmig gewählt worden, teilte die Fraktion nach ihrer konstituierenden Sitzung mit.

Die Grünen werden wieder mit zehn Abgeordneten in den neuen Landtag einziehen, aber diesmal als kleinste Fraktion - und erstmals seit 15 Jahren nicht mehr in der Regierung.

Eder: Wir sind die demokratische Opposition

«Wir sind die kleinste, aber wir sind die demokratische Opposition», sagte Eder. Eine Zusammenarbeit mit der anderen deutlich größeren Oppositionsfraktion, der AfD, werde es nicht geben. «Wir gucken, dass wir auch weiterhin eine Stimme für die Menschen in Rheinland-Pfalz sind, die jetzt Angst haben», sagte Eder mit Blick auf das Erstarken der rechtspopulistischen AfD.

«Wir erleben einen Landtag, der die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz nicht repräsentiert», sagte Eder. Frauen etwa seien vor allem bei der AfD, aber auch bei der CDU «völlig unterrepräsentiert».

Binz als Landtagsvizepräsidentin?

Katharina Binz werde selbstverständlich auch eine wichtige Rolle in der Fraktion übernehmen, sagte Schellhammer über die noch amtierende stellvertretende Regierungschefin und Ministerin. Im Gespräch mit den künftigen Regierungsparteien CDU und SPD werde es auch darum gehen, dass die Grünen die Position einer Landtagsvizepräsidentin beanspruchten. Zudem seien die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden noch nicht gewählt, ergänzte Eder.

Bei einem Landesparteitag Anfang Mai wählen die Grünen einen neuen Landesvorsitz. Die derzeitigen Landesvorsitzenden Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes werden in den Landtag wechseln.