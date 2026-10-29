Technik
Ebling sieht bei Robotik enormes Potenzial für Mittelstand
Interview mit Innenminister Michael Ebling (SPD)
Robotik dürfe nicht nur großen Unternehmen vorbehalten sein, betont Wirtschaftsminister Ebling. (Archivfoto)
Arne Dedert. DPA

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister betont, dass diese Technologien nicht nur großen Unternehmen vorbehalten sein sollten. Was er beim Smart Robotics Summig alles zu sehen bekam.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) sieht gerade für den Mittelstand enormes Potenzial durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik. Sie könnten helfen, Fachkräfte zu entlasten, produktiver zu arbeiten und wettbewerbsfähig zu bleiben, sagte er bei einem Besuch des Smart Robotics Summit in Mainz. «Diese Technologien sollen nicht nur den großen Unternehmen vorbehalten bleiben, sondern auch in unseren kleinen und mittleren Betrieben ankommen.»

Bei der Veranstaltung der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz wurden in Mainz unter anderem rund 30 Robotiksysteme und deren Anwendungsmöglichkeiten für Firmen präsentiert. Darunter waren humanoide Roboter, autonome mobile Systeme sowie Service- und Reinigungsroboter. Gezeigt wurde der mögliche Einsatz solcher Technik in der industriellen Produktion, für Transportlösungen oder in Pflege und Gesundheitswesen. Drei fußballspielende Roboter der Johannes Gutenberg-Universität Mainz demonstrierten, wie KI-gestützte Systeme ihre Umgebung erfassen und auf Situationen reagieren können.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-912860/1

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