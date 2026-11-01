Der E-Scooter-Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle, obwohl ein Autofahrer sofort Hilfe leistet. Die Polizei steht bei der Klärung des Unfallhergangs vor offenen Fragen.

Eppelborn (dpa/lrs) – Ein 46 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist im saarländischen Eppelborn im Landkreis Neunkirchen tödlich verunglückt. Ein Autofahrer entdeckte den Mann am Sonntag gegen 4.10 Uhr neben seinem Roller auf der Fahrbahn liegend, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer begann mit der Wiederbelebung, bis Rettungsdienst und Notarzt eintrafen. Der Mann aus Eppelborn starb aber noch an der Unfallstelle. Zum Unfallhergang gibt es nach Angaben der Polizei bislang keine Erkenntnisse. Ein Fremdverschulden schließt sie nach derzeitigem Stand aus.