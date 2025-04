In Saarbrücken-Burbach löst ein brennender E-Scooter in einem Mehrfamilienhaus einen Feuerwehreinsatz aus. Zwei Menschen verletzen sich, als sie in Panik aus dem Fenster springen.

Saarbrücken (dpa) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brannte in Burbach im Treppenhaus des viergeschossigen Gebäudes ein E-Scooter, der starke Rauchentwicklung verursachte. Zwei Bewohner sprangen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus einem Fenster und verletzten sich dabei leicht. Sie hatten zuvor Kissen auf den Boden geworfen, um den Aufprall abzumildern. Der Rettungsdienst versorgte die beiden sowie zwei weitere Menschen, die sich selbst ins Freie retten konnten. Der Brand wurde schnell gelöscht, der ausgebrannte Roller ins Freie gebracht und das Gebäude anschließend belüftet. Die Bewohner konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren.