Rheinland-Pfalz E-Autofahrer im Land brauchen Geduld: Was der ADAC bei Ladestellen an Autobahnraststätten kritisiert 15.10.2024, 15:28 Uhr

i Langwieriges Laden im Land: Der ADAC hat die Ladeinfrastruktur an Raststätten entlang der wichtigsten Autobahnstrecken in Deutschland getestet. In Rheinland-Pfalz fand die Stichprobe Positiv- und Negativbeispiele. Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentral

Die deutschen Autobahnen sind weltweit berühmt für die dort erlaubte Geschwindigkeit - für die Ladesäulen an ihren Rastanlagen gilt das nicht. Auch in Rheinland-Pfalz wurde getestet.

Wer sein Elektroauto an deutschen Autobahnrastanlagen auflädt, muss sich häufig auf längere Wartezeiten einstellen. Der ADAC kritisiert die dort angebotene Infrastruktur als „verbesserungswürdig“. Eine Stichprobe an 40 Anlagen entlang der wichtigsten Autobahnrouten ergab eine ganze Liste an Mängeln.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen