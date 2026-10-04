Mindestens 41 geparkte Wagen sind in Bad Neuenahr-Ahrweiler zerkratzt worden. Der Täter hinterließ teils Zettel - mit Daten einer Frau.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – In Bad Neuenahr-Ahrweiler sind in der Nacht mindestens 41 geparkte Autos beschädigt worden. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte die Wagen nach Polizeiangaben mit einem spitzen Gegenstand und hinterließ teils Zettel mit den Daten einer offenbar unbeteiligten Frau.

Die Frau sei kontaktiert worden und habe berichtet, dass es bereits ähnliche Fälle in Euskirchen und Bonn gegeben habe, teilte die Polizei mit. Auch dort seien Zettel mit ihrem Namen hinterlassen worden. Ob tatsächlich ein Zusammenhang besteht, war zunächst offen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.