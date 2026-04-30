Bei Schüssen vor einer Bar in Worms wurde ein Mann am Bein verletzt. Nun gab es Durchsuchungen in zwei Bundesländern.

Worms (dpa/lrs) – Nach den Schüssen vor einer Bar in Worms haben Einsatzkräfte mehrere Objekte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsucht. Bei der Auseinandersetzung am 27. März war ein Mann durch Schüsse am Bein verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Mainz berichtete, richteten sich die Maßnahmen gegen insgesamt elf Beschuldigte.

Dabei wurden Wohnungen und Räumlichkeiten in Ludwigshafen, Worms sowie in angrenzenden Gebieten in Baden-Württemberg aufgesucht. Neun der elf Beschuldigten trafen die Einsatzkräfte an. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, macht die Polizei keine weitergehenden Informationen zum Sachverhalt.