Verfahren in Koblenz Durch neues Cannabisgesetz kommt Mann nun früher frei 28.11.2024, 16:50 Uhr

i „Das Gesetz bringt eine Vielzahl von rechtlichen Konsequenzen mit sich“, erklärt das Mainzer Justizministerium auf Anfrage unserer Zeitung. Friso Gentsch/dpa

Welche Auswirkungen das neue Cannabisgesetz haben kann, skizziert unsere Zeitung anhand eines jüngst in Koblenz gesprochenen Urteils. Ferner liefern wir Zahlen und Fakten aus dem Justizministerium Rheinland-Pfalz.

Seit dem 1. April dieses Jahres ist das neue Cannabisgesetz (CanG) in Kraft. Diese Neuregelung geht für so manche Person nun mit erheblichen Verkürzungen der Strafhaft einher, wie ein Beispiel aus unserer Region aufzeigt. Anfang dieses Jahres war ein 34-Jähriger am Koblenzer Landgericht unter anderem wegen bewaffneten Drogenhandels zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

