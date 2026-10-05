Eine Angelschnur und ein Köder hindern eine Graugans am Fliegen. Passanten rufen die Polizei. Wie die Bergung der widerspenstigen Patientin im dritten Versuch gelungen ist.

Kirn (dpa/lrs) – Federn lassen mussten wohl auch ihre Retter: Drei Tage hat eine wildlebende Graugans in Kirn Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und einen Jäger auf Trab gehalten. Ein Angelköder an einer Schnur hatte sich im Gefieder des Vogels verfangen, teilte die Polizeiinspektion Kirn mit. Aufmerksame Passanten hätten die Beamten auf die Gans in Not aufmerksam gemacht, hieß es.

Das Tier habe weiterhin auf dem Wasser schwimmen können. Die gefiederte Patientin war demnach sogar noch so mobil, dass sie in regelmäßigen Abständen vor ihren Rettern flüchtete, wenn diese sich ihr näherten. Zwei Einfangversuche in den vergangenen Tagen seien erfolglos geblieben, so die Polizei.

Erst mit Versuch Nummer drei habe die Gans schließlich so weit in Richtung Ufer der Nahe bewegt werden können, dass sie dort mit Hilfe eines Netzes eingefangen worden sei. Anschließend wurde der Vogel laut den Beamten von den Fremdkörpern befreit und versorgt.