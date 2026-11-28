Beim Kantersieg gegen die SV Elversberg trifft auch Said El Mala doppelt. Erstmals nach Wochen dürfen die FC-Fans wieder einen Sieg bejubeln. Für die Gäste geht der Trend bergab.

Köln (dpa) – Mit einem Schützenfest gegen Aufsteiger SV Elversberg hat der 1. FC Köln nach fünf sieglosen Spielen wieder einen Sieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Und wie! Ein Dreierpack von Marius Bülter (8. Minute/39./63.) und zwei Treffer von Fanliebling Said El Mala (16./68.) führten zum 5:0 (3:0) gegen die in dieser Form nicht bundesligareifen Gäste.

Damit dürfte auch Trainer René Wagner wieder sicherer im Amt sein. Schon in der Vorwoche hatten die Kölner beim 1:1 beim FC Bayern München überzeugt und unverhofft gepunktet. Obwohl die Kölner sportlich im Soll liegen, stand Wagner in den vergangenen Wochen bei den Fans permanent in der Kritik.

Bülter rechtfertigt Rückkehr in die Startelf

Gegen Elversberg lag Wagner vor allem mit einer Personalie genau richtig: Bülter rückte für Luka Lochosvili in die Startelf. «Ich glaube, dass Bülti sehr stabil ist, dass er der Mannschaft viel Halt gibt. Er hat diese Woche super trainiert», begründete Wagner diese Maßnahme vor dem Spiel beim Pay-TV-Sender Sky.

Mit seinen ersten Saisontoren rechtfertigte Bülter dieses Vertrauen nachhaltig. Vor der Pause profitierte der Angreifer zweimal von Flanken von Borna Sosa. Bei der frühen 1:0-Führung sah Elversberg-Keeper Nicolas Kristof freilich auch nicht gut aus.

Trotz Doppelpack: El Mala gelingt längst nicht alles

Insgesamt lief das Spiel aus Kölner Sicht indes nahezu perfekt. Der ansonsten unglücklich agierende El Mala, dem kein Dribbling groß gelang und der immer wieder den Ball vertändelte, traf ebenfalls auf Vorarbeit von Mikey Moore. Nach diesem 0:2 aus Gästesicht kam das SVE-Team zu einem Kreis zusammen und schwor sich offenbar auf die restlichen gut 75 Minuten ein.

Tatsächlich wirkte Elversberg danach zunächst stabiler. Trotzdem fiel noch vor der Pause die Entscheidung zugunsten der Kölner. Vielleicht hätte es noch einmal spannend werden können, hätte Francis Onyeka in der 51. Minute frei vor Kölns Marvin Schwäbe im Tor getroffen. Doch der FC-Kapitän reagierte glänzend. Dabei war Schwäbes Einsatz vor dem Spiel noch unsicher gewesen. Der 31-Jährige hatte wegen Rückenproblemen nicht richtig trainieren können.

Statt es Anschlusstreffers der SVE legte Bülter nach gut einer Stunde mit seinem dritten Treffer nach. Zuvor hatte der aus dem Tor geeilte Kristof rechtzeitig vor El Mala geklärt, dies allerdings vor die Füße Bülters, der auch aus rund 35 Metern per Heber traf. Nur wenig später machte El Mala mit seinem zweiten Treffer das Kölner Glück perfekt. Zuvor hatte der Dribbelkönig noch zu eigensinnig bei einem Konter das 5:0 vergeben.

Elversberg rutscht ab

Der Widerstand der Saarländer war längst gebrochen. Nach der dritten Niederlagen am Stück fällt Elversberg in der Tabelle nach dem elften Saisonspiel hinter die nun punktgleichen (13) Kölner zurück.