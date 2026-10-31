Als ein Lkw und ein Auto kollidieren, wählt ein anderer Verkehrsteilnehmer den Notruf - und gerät selbst in einen Unfall. Eine stundenlange Sperrung der Autobahn ist die Folge.

Waldmohr (dpa/lrs) - Zwei Unfälle nahe der Anschlussstelle Waldmohr haben eine knapp fünfstündige Sperrung der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken nach sich gezogen. Drei Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es entstand zudem ein hoher Sachschaden. Die Unfallstelle befindet sich nahe der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

In den frühen Morgenstunden war auf der Autobahn zunächst ein 25-Jähriger beim Überholen mit seinem Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen, den ein 50-Jähriger steuerte. Der Pkw blieb daraufhin auf der linken Fahrspur liegen, der Lkw hielt auf dem Standstreifen an. An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben erheblicher Sachschaden.

Ein 27 Jahre alter Unfallzeuge brachte sein Auto ebenfalls auf dem Standstreifen zum Stehen und wählte den Notruf. Wenig später wurde sein Fahrzeug jedoch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen: Eine 46-Jährige bemerkte den verunglückten Wagen des 25-Jährigen auf der linken Fahrspur zu spät, rammte diesen, geriet nach rechts auf den Standstreifen und fuhr dort auf das Auto des Unfallzeugen auf. An diesen beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der 25-Jährige, die 46-Jährige und ihr Beifahrer wurden nach Angaben der Polizei vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb demnach unverletzt.