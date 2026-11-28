Osthofen (dpa/lrs) – Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall nahe Osthofen im Landkreis Alzey-Worms verletzt worden. Eine Person kam am Freitagabend mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die beiden anderen Fahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Insgesamt seien drei Autos in den Unfall auf der Bundesstraße 9 verwickelt gewesen, der Unfallhergang sei jedoch noch unklar. Die B9 war an der Unfallstelle für etwa sechs Stunden gesperrt.

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