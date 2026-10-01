Hahnstätten (dpa/lrs) – Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der B54 zwischen Zollhaus und Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) schwer verletzt worden. Ihr Auto sei auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und gegen einen Laternenmast geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten und schwer verletzt worden. Auch zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die B54 war für etwa eine Stunde gesperrt.

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