Verkehrsunfall
Drei Menschen bei Unfall auf B54 schwer verletzt
Polizei Blaulicht
Die Polizei war im Einsatz. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Die Fahrbahn ist regennass, als es zum Crash kommt. Ein Auto gerät ins Schleudern und prallt gegen einen Laternenmast.

Hahnstätten (dpa/lrs) – Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der B54 zwischen Zollhaus und Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) schwer verletzt worden. Ihr Auto sei auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und gegen einen Laternenmast geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten und schwer verletzt worden. Auch zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die B54 war für etwa eine Stunde gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:261001-930-777015/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten