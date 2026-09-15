Eine Frau kommt mit ihrem Auto ins Schleudern. Der Wagen stößt frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Greimerath (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B268 zwischen Greimerath und der Grenze zum Saarland sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine Frau aus dem Kreis Merzig geriet aus unklarer Ursache mit ihrem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Sowohl die Frau als auch das Ehepaar im zweiten Auto, das aus den Niederlanden stammt, kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Den Schaden schätzte die Polizei auf einen unteren fünfstelligen Geldbetrag. Ein Rettungshubschrauber, 30 Feuerwehrleute und drei Rettungswagen waren den Angaben zufolge im Einsatz.