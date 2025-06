Mitten in der Nacht brennen in Zell an der Mosel drei parkende Busse. Die Ursache für den Großeinsatz der Feuerwehr könnte Brandstiftung sein.

Zell (dpa/lrs) – In der Nacht zu Mittwoch haben in Zell (Landkreis Cochem-Zell) drei Linienbusse gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, standen die Busse auf einem Parkplatz an der Mosel. Im Einsatz waren laut Feuerwehr rund 70 Einsatzkräfte. Wie die Linienbusse in Brand gerieten, sei derzeit noch unklar, erklärte die Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr gelte eine Brandstiftung als wahrscheinlich.