Heusweiler (dpa/lrs) – Eine Wiese in der Größe von etwa drei Fußballfeldern hat in Heusweiler gebrannt. Das Feuer sei am Samstagnachmittag ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Auslöser des Brandes sei demnach eine Rundballenpresse gewesen. Der Landwirt, dem die Wiese gehörte, war mit ihr am Arbeiten. Der Landwirt habe die Maschine selbst löschen können, durch den Funkenflug sei jedoch Saatgut und Stroh auf der Ackerfläche in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Schätzungen der Polizei zufolge ist dem Landwirt ein Schaden von etwa 65.000 Euro entstanden.