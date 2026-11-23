Bad Dürkheim (dpa/lrs) – In der Nacht sind drei Polizisten bei einem Einsatz in Bad Dürkheim leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem ein 45-jähriger Mann an seinem Wohnort randalierte. Dabei habe er unbeteiligte Personen bedroht. Die Polizei vermutet, dass sich der 45-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, gehörte er zu einer Wohngruppe, die sich direkt neben einem Krankenhaus befindet. Der Mann habe um sich geschlagen und dabei die Beamten leicht verletzt. Er selbst blieb demnach unverletzt, konnte schließlich festgenommen werden. Nach dem Einsatz sei er in einer Fachklinik vorgestellt worden.

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