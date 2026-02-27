RZ-Sprechstunde : Unsere Zeitung digital lesen? Wir klären Ihre Fragen
Sie lesen unserer Zeitung gern, sind aber noch unsicher im Umgang mit unseren digitalen Angeboten auf Tablet und Smartphone? Dann besuchen Sie unsere RZ‑Sprechstunde am 7. März in unserem Medienzentrum in Koblenz, Mittelrheinstraße 2 bis 4. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen – persönlich und Schritt für Schritt, gern beraten wir direkt an Ihrem eigenen Gerät.