RZ-Sprechstunde 
Unsere Zeitung digital lesen? Wir klären Ihre Fragen
Unsere Zeitung gibt es längst nicht mehr nur auf Papier gedruckt, sondern auch in digitaler Form. Wer sich mit diesen Angeboten noch unsicher fühlt, kann sich am 7. März unkompliziert in unserem Medienzentrum in Koblenz beraten lassen.
Digitales Lesen unserer Zeitung leicht gemacht: Am 7. März zeigen wir Ihnen in der RZ-Sprechstunde in Koblenz, wie Sie unsere Angebote auf Tablet und Smartphone optimal nutzen. Kommen Sie vorbei – wir helfen bei Ihren Fragen Schritt für Schritt!

Sie lesen unserer Zeitung gern, sind aber noch unsicher im Umgang mit unseren digitalen Angeboten auf Tablet und Smartphone? Dann besuchen Sie unsere RZ‑Sprechstunde am 7. März in unserem Medienzentrum in Koblenz, Mittelrheinstraße 2 bis 4. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen – persönlich und Schritt für Schritt, gern beraten wir direkt an Ihrem eigenen Gerät.

