In NRW üben mehr Kinder und Erwachsene das sichere Schwimmen in Schwimmkursen - und erreichen Abzeichen in Bronze, Silber und Gold. Bei den Schwimmanfängern fällt die Bilanz nicht so gut aus.

Bad Nenndorf/Düsseldorf (dpa/lnw) – In Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr mehr Menschen einen Schwimmkurs gemacht – doch weniger Kinder haben erfolgreich die Seepferdchen-Prüfung absolviert. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gab 2025 in NRW 9.932 Seepferdchen-Abzeichen aus – 848 weniger als 2024, wie die DLRG mitteilte.

Bei den Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold stieg in NRW hingegen die Zahl der vergebenen Abzeichen. Insgesamt nahmen im vergangenen Jahr 114.820 Schwimmer an Kursen teil, das waren 8.667 mehr als 2024. Die meisten Teilnehmer der Schwimmkurse waren laut DLRG Kinder, es waren aber auch Erwachsene darunter.

DLRG: Sanierung von Schwimmbädern kommt nicht voran

Bundesweit vergab die DLRG im vergangenen Jahr 96.471 Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold, etwas mehr als 2024. Doch die Organisation warnt: «Die Zahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass insgesamt zu viele Kinder das Schwimmen nicht erlernen», mahnte Präsidentin Ute Vogt laut Mitteilung. «Wir gehen nach wie vor davon aus, dass fast 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse nicht sicher schwimmen können.»

Ein wesentlicher Grund dafür: Noch immer fehlen Bäder, in denen Kinder schwimmen lernen können. Die Modernisierung der Schwimmbäder und die Ausrichtung am tatsächlichen Bedarf kämen kaum voran, kritisierte Vogt.

Das wirkt sich nach DLRG-Einschätzung auch auf den Schwimmunterricht der Schulen aus, der zwar für Grundschulen vorgesehen sei, aber zu oft gestrichen werde. Neben Bädern in der Nähe fehlten oft Lehrkräfte für den Schwimmunterricht.

Die DLRG ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Wasserrettungsorganisation. Die Lebensretter zählen über 640.000 Mitglieder.