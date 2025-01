Star erfüllt sich Lebenstraum DJ Alan Walker fliegt im Kampfjet über die Eifel Hans-Peter Linz 05.01.2025, 08:00 Uhr

i Kurz vor dem Moment, mit dem für DJ Alan Walker ein Lebenstraum in Erfüllung geht: Der Hauptmann der US-Luftwaffe, Alaina Dent, Pilot des 52. Operations Support Squadrib F-16 Fighting Falcon und der Künstler bereiten sich auf den Start dem Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem vor. US-Luftwaffe/Senior Airmann Jessica Sanchez-Chen

Wer kennt den Hit „Faded“ nicht? Er stammt von DJ Alan Walker. Und der hat sich einen Traum erfüllt - über der Eifel.

Spangdahlem. Für ihn ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Der weltbekannte DJ Alan Walker ging mit einem F-16-Kampfjet in die Luft – und das in der Eifel.Mit seinem Hit „Faded“ und einem Vertrag mit Sony begründete der Norweger 2015 seine weltweite Karriere.

