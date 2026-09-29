Im Saarland sollen bis Sommer 2027 wichtige Verwaltungsleistungen online für alle Bürger verfügbar sein. Wie das Programm umgesetzt wird.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Den Führerschein online beantragen oder den Wohnsitz digital anmelden – das soll im Saarland bis Ende Juni 2027 flächendeckend möglich sein. Digitale Verwaltung müsse dort ankommen, wo sie gebraucht wird und im Alltag funktionieren, teilte Digitalminister Jürgen Barke (SPD) dazu mit. Insgesamt fünf Leistungen der Verwaltung sollen jetzt schnell in die Fläche kommen.

Barke sagte, es reiche nicht, wenn ein Online-Dienst technisch existiere, aber nur in wenigen Kommunen verfügbar sei. Ziel sei, dass Bürger Verwaltungsleistungen «überall im Saarland einfach digital erledigen können».

Alle Kommunen werden angebunden

Dafür nimmt das Saarland am Bundesprogramm «Flächendeckung digitale Verwaltungsleistungen» teil. Alle zuständigen Kommunen sollten innerhalb von neun Monaten an die Online-Dienste angebunden werden. Das Ganze ist demnach für die Kommunen kostenfrei.

Die praktische Umsetzung übernimmt der Zweckverband Elektronische Verwaltung im Saarland, der eGo-Saar. Der Bund finanziere die Maßnahmen zur Anbindung und unterstütze die Umsetzung organisatorisch, hieß es. Weitere Leistungen seien Breitband-Portal, Personenbeförderungsgenehmigung und Bestattungskostenhilfe.