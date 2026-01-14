Landtagswahl Rheinland-Pfalz Diese Parteien können Sie (nicht) wählen Sebastian Stein 14.01.2026, 14:41 Uhr

i Wer zieht in den Landtag ein? Das entscheidet sich am 22. März. Der Wahlausschuss hat entschieden: Zwölf Parteien dürfen antreten (Archivbild). Andreas Arnold. Andreas Arnold/dpa

Der Wahlausschuss hat entschieden: Zwölf Parteien dürfen zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl im März antreten. Für vier Gruppen gab es keine Zulassung. Das sind die Gründe.

Zwölf Parteien werden auf dem Stimmzettel zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 22. März stehen. Das hat Landeswahlleiter Marco Ludwig am Mittwoch in Mainz verkündet. Ursprünglich hatten 16 Parteien Landeslisten für die Wahl eingereicht. Vier wurden vom zuständigen Wahlausschuss also nicht zugelassen.







