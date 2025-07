Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident (MP) Alexander Schweitzer begeht sein einjähriges Dienstjubiläum unter dem Motto «Der MP packt an». «Ein Sektempfang ist nicht so mein Ding», sagte Schweitzer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Pfälzer ist am 10. Juli 2024 zur Nachfolgerin von Malu Dreyer (beide SPD) an der Spitze des Bundeslandes gewählt worden.

Er wolle lieber auf seine Amtszeit hinweisen, «weil ich glaube, dass meine Amtszeit sehr stark geprägt ist durch den persönlichen Kontakt und durch das Rausfahren, durch das Hinfahren zu Menschen und Themen», sagte der Ministerpräsident.

Essen auf Rädern, Tierheim und Dorfkneipe

«Ich werde bei Essen auf Rädern helfen, mit einem Nahversorger, mobilen Dorfladen, unterwegs sein und in einem Tierheim anpacken», kündigte Schweitzer an.

«Ich freue mich auch schon sehr auf ein besonderes Thekengespräch in einer Dorfkneipe, die junge Leute aus dem Ort wiedereröffnet haben», berichtete Schweitzer. Zu dem Treffen am Freitag nächster Woche (25. Juli) in Fischbach im Pfälzer Wald «sind dann auch Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Wem der Weg zu weit ist, kann auf Tiktok dabei sein», kündigte Schweitzer an.