Erst demontieren die Diebe die Bewegungsmelder, dann machen sie sich an das Kupferblech.

Landau (dpa/lrs) – Diebe haben in Landau-Wollmesheim das Dach einer Friedhofskapelle gestohlen. Der Diebstahl geschah in der Nacht zu Dienstag, wie die Stadt Landau mitteilte. Seitdem sind große Teile des Kupferdachs verschwunden. Um die Bleche abzumontieren, entfernten die Täter die Bewegungsmelder rund um die Kapelle.

Nach Angaben der Polizei wird der Schaden auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Stadt Landau bittet die Bevölkerung, Beobachtungen der Polizei zu melden.

«Dieser Diebstahl verursacht einen erheblichen Schaden an einem Ort, an dem Menschen Abschied nehmen und Trost suchen. Das macht die Tat besonders bedrückend», sagte Bürgermeister Lukas Hartmann. «Die Wiederherstellung kostet Geld, das wir an anderer Stelle dringend brauchen.»