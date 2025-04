Den Täter fassen. Das ist das eine Ziel, die große Motivation, die die Ermittler im Fall Weitefeld antreibt. Mehr als eine Woche ist vergangen, seit in dem Ort im Westerwald drei Leichen in einem Einfamilienhaus gefunden wurden, mutmaßlich getötet von Alexander Meisner. Die Suche nach dem wegen versuchten Totschlags vorbestraften 61-Jährigen läuft – „mit allen Mitteln und mit Hochdruck“, sagt Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. Voller Fokus auf die Fahndung also, auf den Täter. Zugleich will die Polizei aber diejenigen nicht außer acht lassen, deren Welt an jenem schrecklichen Sonntag vor einer Woche eine andere geworden ist: die Menschen in Weitefeld und auch im Nachbarort Elkenroth, wo der mutmaßliche Mörder seit Jahren lebte. „Das Sicherheitsempfinden vieler Bewohner ist erschüttert“, beschreibt Fachinger.

Weil Meisner noch auf freiem Fuß ist, ist Angst eingezogen in Weitefeld und Elkenroth: Eine Gemeinschaft ist getroffen, sie ist noch immer entsetzt über die brutale Tat, und die Gemeinschaft ist verunsichert, weil noch so viele Fragen nach dem Warum ungeklärt sind, skizziert Fachinger. „Viele belastet der Gedanke: Da draußen läuft der Mörder möglicherweise noch frei herum.“

i Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz Andreas Egenolf/Archiv

All diese Gefühle und Ängste sind ihm wie auch etlichen seiner Kolleginnen und Kollegen gespiegelt worden. Die Polizei setzt über die reine Ermittlungsarbeit der 100-köpfigen Sonderkommission hinaus derzeit auf eine starke Präsenz in Weitefeld – unter anderem an dem Anlaufpunkt, den die Polizei zwei Tage nach der Tat als direkte Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet hat. An der Grundschule in Weitefeld halten sich seither täglich von 16 bis 18 Uhr Polizisten als Ansprechpartner bereit, um Menschen mit Ängsten und Sorgen im Zusammenhang mit der Tat nicht allein zu lassen, sagt Fachinger. Er selbst hat dort bedrückende Gespräche mit Einwohnern miterlebt und geführt. „Mit Tränen und tief reichender Angst davor, dass sich der Täter doch noch in der Gegend aufhalten und zu einer Gefahr werden könnte“, fasst er zusammen.

Gänzlich nehmen kann die Polizei den Menschen solche Sorgen nicht – „wir wissen momentan schließlich nicht, wo sich der mutmaßliche Täter aufhält“, meint Fachinger. Der mutmaßliche Dreifachmörder kann über alle Berge sein, möglicherweise versteckt er sich aber auch noch irgendwo in der Gegend. „Das sorgt die Menschen, diese Unsicherheit macht etwas mit ihnen“, meint Fachinger. „Das wissen wir, und wir nehmen das auch sehr ernst. Wir sind nach wie vor stark präsent und ansprechbar.“

Eltern in Weitefeld lassen ihre Kinder seit der Tat nicht unbegleitet auf die Straße. Ein Mann, berichtet der Polizeisprecher, kam mit der sorgenvollen Frage auf die Polizei zu, wie er sich verhalten soll, wenn er früh morgens zunächst allein auf seiner Arbeitsstelle den Tag beginnt und sich dort unsicher fühlt. Andere treibt der Abend in die Unruhe, weiß Fachinger: „Wir haben mehrfach von Anwohnern gehört, dass sie sich tagsüber ablenken können, aber abends, in der Nacht, in der Dunkelheit, da kreisen die Gedanken, dann fühlen sie sich unsicher.“ Wie reagiert die Polizei auf solche Rückmeldungen, was kann sie tun?

„All diese Ängste können wir den Menschen nicht ganz nehmen: Wir können ja nicht einfach beschwichtigen und sagen: ,Machen Sie sich keine Sorgen’, solange wir den Täter nicht festsetzen konnten.“

Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz

„Erst einmal: zuhören und zeigen, dass die Polizei die Menschen nach dieser schrecklichen Tat nicht allein lässt. Noch einmal: All diese Ängste können wir den Menschen nicht ganz nehmen: Wir können ja nicht einfach beschwichtigen und sagen: ,Machen Sie sich keine Sorgen’, solange wir den Täter nicht festsetzen konnten. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird“, sagt Fachinger. Zugleich dürfte man die Unsicherheit der Menschen nicht aber auch noch verstärken – etwa durch unbedachte Worte. Umso mehr ärgert es den Polizeisprecher und seine Kollegen daher, wenn solche Worte von Dritten ins Spiel gebracht werden: Falschmeldungen in sozialen Netzwerken oder in einem WhatsApp-Kanal, in dem zuletzt der angebliche Aufenthaltsort Meisners kursierte.

Die Resonanz auf die Anlaufstelle bezeichnet Fachinger als gut – sofern man in dieser Situation überhaupt eine solche Bilanz ziehen wolle. „Die Menschen sind dankbar für den Austausch mit der Polizei.“ Üblich ist es nicht gerade, dass die Polizei nach einer Gewalttat ein solches Angebot macht. Nach der Flut im Ahrtal wurden Anlaufstellen laut Fachinger gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdiensten eingerichtet, sie hätten sich bewährt. Dass jetzt in Weitefeld ein solcher Punkt besteht, „ist dieser Besonderheit dieser Tat geschuldet. Die Menschen haben das Bedürfnis, sich auszutauschen.“

i Mit diesem Foto wird nach Alexander Meisner gefahndet. Polizei Rheinland-Pfalz/Fahndung

Diese Erfahrung hätten die Ermittler zuletzt auch am Wochenende gemacht, als in Weitefeld erneut Nachbarn und Bürger befragt wurden. Fachinger war ebenfalls zur Stelle, kam an Haustüren mit den Menschen ins Gespräch, natürlich über die Tat und ihre Folgen, er erlebte aber auch Momente, die ein wenig Leichtigkeit brachten: „Ein Vierjähriger hat uns zum Grillen eingeladen. Wir mussten freundlich ablehnen – aber wir haben ihm später ein Polizei-Malbuch vorbeigebracht, das hat ihn gefreut.“ Neben all dem erhielt die Polizei bei der Befragung auch neue Hinweise. „Natürlich wurde die Nachbarschaft unmittelbar nach der Tat bereits befragt. Aber es ist üblich, ein paar Tage später erneut zu befragen, weil vielen dann noch ein Detail einfällt.“

Inzwischen liegen 900 Hinweise vor, jedem wird nachgegangen. Es sind lange, belastende Tage für alle Beteiligten, sagt Fachinger. Seit der Tat am Sonntag vor einer Woche arbeiteten die Ermittlerinnen und Ermittler am Anschlag: „Wir sind seitdem mal ein paar Stunden zu Hause gewesen, aber nur körperlich. Der Kopf ist in Weitefeld.“