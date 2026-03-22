Nach 35 Jahren hat die CDU die Mainzer Staatskanzlei zurückerobert. Doch der klare Erfolg wirft Fragen auf: Warum stürzte die SPD so tief, obwohl ihr Spitzenkandidat beliebt war? Die Analyse zeigt: Es war kein Personal-, sondern ein Programmproblem.
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Die CDU hat nach 35 Jahren in der Opposition die Mainzer Staatskanzlei zurückerobert. Und das klar und deutlich, mit rund 5 Prozentpunkten Vorsprung auf die so lange regierende SPD. Ein Debakel für die Regierungspartei, das sich nicht, oder zumindest nicht allein mit dem Wahlkampf der CDU erklären lässt.