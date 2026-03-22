Meinung zur Landtagswahl 2026
Die Partei als Mühlstein
Thomas Haag
Thomas Haag
Jens Weber. MRV

Nach 35 Jahren hat die CDU die Mainzer Staatskanzlei zurückerobert. Doch der klare Erfolg wirft Fragen auf: Warum stürzte die SPD so tief, obwohl ihr Spitzenkandidat beliebt war? Die Analyse zeigt: Es war kein Personal-, sondern ein Programmproblem.

Lesezeit 2 Minuten
Die CDU hat nach 35 Jahren in der Opposition die Mainzer Staatskanzlei zurückerobert. Und das klar und deutlich, mit rund 5 Prozentpunkten Vorsprung auf die so lange regierende SPD. Ein Debakel für die Regierungspartei, das sich nicht, oder zumindest nicht allein mit dem Wahlkampf der CDU erklären lässt.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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