Schloss Hachenburg Die Kaderschmiede der Geldhüter im Westerwald Dirk Eberz 05.01.2026, 17:00 Uhr

i Erich Keller (links) hat die Hochschule der Bundesbank in Hachenburg als Rektor geprägt wie kein anderer. Jetzt geht er in den Ruhestand. Wir haben ihn zum Abschied mit seinem Stellvertreter Andreas Kremer getroffen. Dirk Eberz

Einst herrschten im Schloss Hachenburg die Grafen von Sayn. Jetzt dreht sich im Hohen Westerwald alles um Geldpolitik. Seit 1980 wird im Westerwald der Nachwuchs der Bundesbank ausgebildet. Wir haben uns mal in den historischen Gemäuern umgeschaut.

Vom Hachenburger Schlossberg in fast 400 Metern Höhe kann man den Blick kilometerweit in den Westerwald hinein schweifen lassen. Nebel hat sich über Felder und Wiesen gelegt. Draußen ist frostig kalt. Der Wintertag dämmert langsam weg. Kaum ein Mensch ist auf dem Campus der Hochschule der Bundesbank unterwegs.







