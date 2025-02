Meinung zur Bundestagswahl Die Hölle muss warten 07.02.2025, 15:54 Uhr

i Lars Hennemann Jens Weber. MRV

Mit ein paar Tagen Abstand zur Asyl-Abstimmung und in einem persönlichen Blick auf Friedrich Merz zeigt sich: Die Demokratie hat nach wie vor alle Chancen. Manch eine Partei muss dafür aber unbequeme Wahrheiten zulassen und vor allem verbal abrüsten.

Wer mit Friedrich Merz persönlich spricht, erlebt einen Mann mit Manieren. Er lässt auch unbequeme Fragen zu. Fragen, die Journalisten stellen müssen, um sich einer Antwort zu nähern. Einer Antwort, auf die viele warten, seitdem Merz in einem in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie erlebten Manöver eine Mehrheit mit der in Teilen rechtsextremen AfD in Kauf nahm.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen