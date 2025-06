Die Hitzewelle in Rheinland-Pfalz und im Saarland dauert an

Barweiler (dpa/lrs) – Die erste Wochenhälfte bleibt es heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Erste Gewitter kann es ab Mittwoch geben, ab Freitag kühlt es deutlich ab. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Montag liegen die Temperaturen zwischen 31 und 35 Grad, in den Hochlagen der Mittelgebirge bei bis zu 30 Grad. Es weht ein schwacher, zeitweise mäßiger Wind. In der Nacht kühlt es ab auf 22 bis 17 Grad, im Bergland vereinzelt auf um die 14 Grad.

Der Dienstag wird laut DWD noch heißer bei 33 und 38 Grad, in Hochlagen um 31 Grad. Über dem Bergland kann es vereinzelt Schauer geben, überwiegend bleibt es aber trocken.

Die höchsten Temperaturen werden am Mittwoch erwartet mit bis zu 39 Grad. Teils kann es Gewitter geben. Auch am Donnerstag bleibt es zunächst sonnig und heiß, im Laufe des Tages kann es aber Schauer und Gewitter geben. In der Nacht zum Freitag kühlt es schließlich deutlich ab auf 19 bis 14 Grad und es regnet immer wieder.