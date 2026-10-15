Lautes Zirpen an der Heilig-Rock-Kapelle: Eine Zeugin sieht, wie ein Mann im Trierer Dom einen Karton öffnet. Was danach geschieht.

Trier (dpa/lrs) – Im Trierer Dom soll ein Mann rund 500 Grillen ausgesetzt haben. Eine Zeugin habe den 72-Jährigen beobachtet, wie er im Gotteshaus einen Karton öffnete, die Insekten freiließ und dann aus dem Dom ging, wie die Polizei in Trier mitteilte. Die Mittelmeergrillen hätten im Dom im Bereich der Heilig-Rock-Kapelle am Mittwochmittag für «ein lautes Zirp-Konzert» gesorgt.

Die Zeugin habe den Mann verfolgt und die Polizei alarmiert. Diese kontrollierte den 72-Jährigen, der noch den leeren Futtertier-Karton mit der Aufschrift «Mittelmeergrillen, 500 Stück, Einzelfutter» bei sich trug.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Störung der Religionsausübung gegen den Tatverdächtigen ein. Zum Motiv habe der Mann nichts gesagt. Der Tatbestand sehe im Höchstmaß eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor, hieß es von der Polizei. Der Bereich im Dom wurde kurzzeitig gesperrt.

Grillen inzwischen entfernt

Nach Angaben des Bistums Trier ist die Schädlingsbekämpfung inzwischen abgeschlossen. Ein Kammerjäger sei nicht notwendig gewesen: Der Domhausmeister habe die Grillen selbstständig entfernt.

Bei dem Vorfall seien weder Kosten noch Schäden entstanden. Das Domkapitel werde sich aber zeitnah mit dem Fall befassen und möglicherweise über weitere Sicherheitsmaßnahmen beraten, hieß es.