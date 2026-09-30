Rund 1,4 Millionen Rheinland-Pfälzer engagieren sich ehrenamtlich. Ihren Einsatz belohnt das Land mit einer Ehrenamtskarte. Wie diese nun direkter genutzt werden kann.

Mainz (dpa/lrs) – Die Ehrenamtskarte in Rheinland-Pfalz kann jetzt über eine neue App vollständig digital beantragt werden. Die Ehrenamtlichen könnten über die App auch direkter und übersichtlicher Vergünstigungen im ganzen Land finden und nutzen, kündigte der für das Ehrenamt zuständige Minister Marcus Klein (CDU) in Mainz an. Und: Die Angebote würden ausgebaut.

Was die Karte bietet

147 Kommunen beteiligten sich bereits an der Ehrenamtskarte, das entspreche rund 90 Prozent Flächenabdeckung. Den ehrenamtlich aktiven Bürgerinnen und Bürgern stünden rund 788 Vergünstigungen zur Verfügung.

Die Karte solle attraktiver werden: Neu dazu gekommen seien bereits etwa der Kletterpark Mosel Adventure Forest in Traben-Trarbach, die Boulderhalle Rock Town in Kaiserslautern und der Tierpark Rheinböllen.

Wie die digitale Nutzung und Beantragung funktioniert

Die «Ehrenamtskarten-App» kann im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden. Neun Bundesländer nutzten die von Nordrhein-Westfalen entwickelte App bereits.

Und so funktioniert es: Ehrenamtliche füllen den Antrag auf der App aus, die Organisationen bestätigen ihn digital und die Kommunen prüfen und genehmigen ihn. Die Landesleitstelle Ehrenamt und Demokratie schließe den Prozess dann ab. Dies beschleunige die Abläufe, sagte Klein.

Was noch geplant ist

Die gegenseitige Anerkennung der Karte mit den Nachbarbundesländern NRW, Hessen, Saarland und Baden-Württemberg werde vorbereitet.