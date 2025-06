Dortmund (dpa/lrs) – Die Fußball-Amateure vom FV Engers und FK Pirmasens haben attraktive Lose in der ersten Rundes des DFB-Pokals gezogen. Rheinland-Pokalsieger Engers empfängt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt, Südwest-Pokalsieger Pirmasens spielt gegen den Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV. Der FSV Mainz 05 muss zu Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden.

Die Zweitligisten SV Elversberg und 1. FC Kaiserslautern haben durch ihre Duelle beim SSV Ulm beziehungsweise bei RSV Eintracht Stahnsdorf aus Brandenburg weite Reisen vor sich. Drittligist 1. FC Saarbrücken empfängt den eine Liga höher spielenden 1. FC Magdeburg. Viertligist und Saarland-Pokalsieger FC 08 Homburg hat Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel zu Gast.

Die erste Pokalrunde ist für den 15. bis 18. August festgelegt. Die zweite Hauptrunde findet am 28. und 29. Oktober statt, das Pokal-Endspiel am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion. Für die Teilnahme an der ersten Runde kassieren die Teams 210.000 Euro.