Die katholische Kirche in Rheinland-Pfalz arbeitet am Umbau. Jetzt hat Rom eine geplante Reform vorerst gestoppt. Wird aus dem erhofften Aufbruch eine Warteschleife? Und wie geht es in Speyer weiter?

Speyer (dpa/lrs) – Trier erlebte es 2008, Mainz dann 2016. Und jetzt Speyer: Der Bischof ist weg. Die Kirchen im Bistum stehen weiter offen, Gottesdienste finden statt, Pfarrer arbeiten weiter. Doch nach dem Rücktritt des bisherigen Oberhirten Karl-Heinz Wiesemann muss die Diözese plötzlich eine wichtige Frage beantworten: Wie weit darf man in die Zukunft planen, wenn derjenige, der sie als nächster Bischof mitgestalten soll, noch gar nicht feststeht?

Seit Wiesemanns Rücktritt im August ist der Bischofsstuhl in Speyer unbesetzt. Derzeit hält Diözesanadministrator Markus Magin die Fäden zusammen. Er kann die laufenden Geschäfte führen, Personalentscheidungen treffen und das Bistum nach außen vertreten. Aber er darf nicht einfach die großen Weichen stellen. Genau das wird nun beim wichtigsten Reformprojekt des Bistums sichtbar.

Die Reform steht still

Seit zwei Jahren arbeitet Speyer an einem wichtigen, nötigen und historischen Umbau seiner pastoralen Strukturen. «Ein Segen sollt ihr sein» heißt der vielerorts beachtete Prozess. Das Ziel: weniger Pfarreien, neue Strukturen, eine Anpassung an weniger Mitglieder und weniger Personal. Das Bistum Speyer umfasst die Pfalz und den Saarpfalz-Kreis mit rund 1,57 Millionen Menschen, darunter etwa 423.000 Katholikinnen und Katholiken.

Doch nun hat die Apostolische Nuntiatur dem Bistum untersagt, während der sogenannten Sedisvakanz (lateinisch: leerer Stuhl) an dem Reformprojekt weiterzuarbeiten. «Wir werden die Entscheidung respektieren und umsetzen», sagt die Bistumsleitung. Zugleich herrscht große Ernüchterung im Schatten des Unesco-geschützten Doms. «Ich bin über den Inhalt des Schreibens enttäuscht», räumt Magin ein.

Aus Sicht des Bistums hätte die Reform durchaus weiterlaufen können. «Wesentliche oder gar rechtsverbindliche Entscheidungen hätten ausdrücklich dem neuen Bischof vorbehalten bleiben sollen.» Nun aber ist erst einmal Schluss. Und das könnte Folgen haben. Denn die Probleme, auf die die Reform reagieren soll, verschwinden nicht, nur weil der Bischofsstuhl leer ist.

«Die Gründe für die Reform bestehen unverändert», betont das Bistum. Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken sinke, die finanziellen Mittel würden knapper. Schon jetzt könnten nicht mehr alle Pfarrstellen besetzt werden. «Die bisherigen Strukturen lassen sich auf Dauer nicht aufrechterhalten, ohne Haupt- und Ehrenamtliche zunehmend zu überfordern.»

Was darf Markus Magin – und was nicht?

Ganz ohne Entscheidungsgewalt ist Administrator Magin allerdings nicht. Nach dem Kirchenrecht besitzt er grundsätzlich «die Gewalt eines Diözesanbischofs». Doch daneben steht ein entscheidender Satz: «Während der Sedisvakanz darf nichts verändert werden.» Das klingt nach Stillstand. Tatsächlich aber läuft vieles weiter. Ruhestände können geregelt, andere Stellen besetzt und das tägliche Geschäft organisiert werden.

Nur bei manchen Entscheidungen endet der Handlungsspielraum. Einen Priester kann der Administrator beispielsweise nicht regulär mit einer Pfarrei betrauen. Ist eine Pfarrei unbesetzt, braucht es eine andere Lösung – etwa einen Pfarradministrator. Auch Kirchenprofanierungen, also die Entwidmung von Gotteshäusern, finden derzeit nicht statt – abgesehen von Fällen, die noch Wiesemann genehmigt hatte.

Für die Gläubigen zunächst kaum sichtbar

Für die Menschen in den rund 70 Pfarreien des Bistums verändert sich zunächst wenig. Gottesdienste werden gefeiert, Caritas und Katechese laufen weiter. «Insofern merken die Gläubigen zunächst kaum etwas von der Sedisvakanz», erklärt das Bistum.

Doch das könnte sich ändern. Durch den Stopp der Strukturreform verschiebt sich deren Umsetzung nach hinten. Gleichzeitig werden immer mehr Pfarreien von immer weniger Priestern und pastoralen Mitarbeitern betreut.

Und dann steht noch eine andere Wahl an: Im kommenden Herbst sollen die Pfarrgremien neu bestimmt werden. Schon jetzt fragt sich das Bistum, ob sich genügend Kandidatinnen und Kandidaten finden lassen. Denn unklar ist, wie lange ihre Amtszeit dauern würde – und welche Aufgaben ihnen in einer möglicherweise völlig neuen Struktur bevorstehen.

Der neue Bischof hat Einfluss

Wer die Lücke schließlich schließt, entscheidet nicht Speyer. Das Bistum gehört aufgrund seiner Geschichte zum Kreis der bayerischen Bistümer und damit zum Regelungsbereich des bayerischen Konkordats. Das Domkapitel kann Kandidaten vorschlagen. Das hat es nach Angaben des Bistums bereits getan. Das letzte Wort hat aber Rom: «Der Papst entscheidet frei über die Ernennung eines neuen Bischofs.» Wann das geschieht, ist offen.

In Rheinland-Pfalz teilen sich fünf katholische (Erz-)Bistümer das Gebiet: Speyer, Mainz, Trier, Limburg und Köln, das vor allem im Norden in den Kreis Altenkirchen und an den Rhein reicht. Zuletzt musste im Bundesland das Bistum Mainz 2016/17 nach dem Rücktritt von Karl Lehmann gut 15 Monate auf einen Bischof warten. Zuvor war Trier 2008/09 fast 16 Monate ohne Oberhirten.

Speyer kann das Verfahren nicht beschleunigen. «Wir wünschen uns eine möglichst kurze Zeit der Sedisvakanz.» Bis dahin bleibt Markus Magin der Mann an der Spitze – mit weitreichenden Vollmachten und zugleich klaren Grenzen.

Die Zukunft von Karl-Heinz Wiesemann ist unterdessen geklärt: Der zurückgetretene Bischof zieht nach Lübeck. Auch von dort aus werde er dem Bistum und den Menschen in der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis verbunden bleiben, betont der 66-Jährige. Wiesemann war 18 Jahre Bischof von Speyer.