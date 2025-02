Umfrage unter RZ-Lesern „Demokratie ist, wenn man mitmacht“ 06.02.2025, 11:52 Uhr

i Wir haben unsere Leser gefragt, was sie von 2025 erwarten. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Noch ist das Jahr jung – und doch ist schon viel passiert in 2025. Trump ist vereidigt, der Bundestagswahlkampf nimmt Fahrt auf. Was erwarten unsere Leser von diesem Jahr? Was macht ihnen Sorgen? Das und mehr haben wir in einer Umfrage thematisiert.

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 23. Februar dürfte sehr hoch werden – zumindest unter Lesern unserer Zeitung und wenn diese wahr machen, was sie in der Umfrage „Was bringt 2025?“ kundgetan haben. 92,4 Prozent der Befragten erklärten, dass sie zur Wahl gehen werden, lediglich 3,2 Prozent antworteten auf die entsprechende Frage mit „Nein“; 4,4 Prozent waren noch unentschlossen.

