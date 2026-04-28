Rheinland-Pfalz und das Saarland erleben in den kommenden Tagen freundliches Frühlingswetter mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen am Tag. Nachts dagegen kühlt es spürbar ab.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland stellt sich in den kommenden Tagen ein insgesamt ruhiges und freundlich-frühlingshaftes Wetter ein. Wie der Deutscher Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Dienstag noch mit vielen Wolken, ehe sich im Tagesverlauf von Norden her zunehmend die Sonne durchsetzt. Regen ist dabei nicht zu erwarten. Die Temperaturen steigen laut DWD auf maximal 19 bis 24 Grad an.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen einzelne Wolkenfelder auf. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 4 Grad zurück. Besonders im höheren Bergland ist es windig, dort sind weiterhin kräftige Böen möglich.

Der Mittwoch zeigt sich dann überwiegend sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel klar, allerdings wird es deutlich kühler. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad, in höheren Lagen sogar bis auf 1 Grad.