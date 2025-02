Meinung zur Briefwahldebatte Das Land kippt Öl ins populistische Feuer 28.02.2025, 15:25 Uhr

i Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung Kevin Ruehle

Die Lücken in den amtlichen Wahlstatistiken werden in Rheinland-Pfalz ohne Not zu Lücken in der Akzeptanz staatlichen Handelns. Eine Kurskorrektur ist zwingend erforderlich. Chefredakteur Lars Hennemann sieht dabei vor allem das Land in der Pflicht.

Als wenn in den Debatten um Staatsferne und Politikverdrossenheit nicht schon genug populistisches Feuer wäre: Jetzt wird auch noch von Amts wegen Öl in sie gekippt. Und nicht nur das: Obwohl das Problem erkannt ist, bleibt man in einer Mischung aus wurschtiger Rechthaberei und Wegducken vor dem eigentlichen Problem beim unguten Kurs.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen