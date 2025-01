Bundestagswahl und Karneval Darf ich als angetrunkener Karnevalsjeck wählen gehen? 14.01.2025, 16:55 Uhr

i Im Partnerlook erscheint in Mainz eine Gruppe Karnevalisten, die sich als rosa Hasen verkleidet haben. Mit diesem Ganzkörperkostüm dürfte es mit dem Zugang zur Wahlkabine durchaus schwierig werden. Alexander Heinl/dpa

In unserer Region gibt es am Tag der Bundestagswahl viele Karnevalsevents. Darf ich mit meinem Ganzkörperkostüm in die Wahlkabine? Gibt es eine Promillegrenze am 23. Februar? Und darf mir im Zweifel beim Kreuzchensetzen im Wahllokal geholfen werden?

Die vorgezogene Bundestagswahl bringt einige Besonderheiten mit sich. Eine davon: Der Wahlsonntag, der 23. Februar, liegt kurz vor der Hochzeit der Karnevalssession. Acht Tage später ist Rosenmontag. In unserer Region findet am Tag der Bundestagswahl so manche Karnevalsveranstaltung statt.

