Silja Graupe im Gespräch „Courage ist kein lautes Heldentum“ Anke Mersmann 23.12.2025, 06:00 Uhr

i Silja Graupe leitet die Koblenzer Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Die Professorin für Ökonomie und Philosophie spricht mit unserer Zeitung über Courage - und auch darüber, was diese innere Stärke mit ihrem Leben zu tun hat. Michael Hudler. MICHAEL HUDLER

Courage als Prinzip, das bewegt die Ökonomin und Philosophin Silja Graupe. Die Koblenzer Professorin erklärt, was Courage ausmacht, wie man sie kultivieren kann und wie sie Graupes eigenes, von einer schweren Krankheit dominiertes Leben prägt.

Silja Graupe lacht leise auf, als das Gespräch auf das Thema Weihnachten kommt. Wie die Weihnachtsgeschichte rund um die Geburt Jesu zu einem solchen Konsumrausch gedeutet werden konnte, sagt sie halb belustigt, halb ernsthaft, „das habe ich noch nicht ganz verstanden“.







