Was haben die Stadt Tegernsee, Heiligenhafen an der Ostsee und Cochem an der Mosel gemeinsam? Sie zählen zu den bei Touristen gefragtesten Kleinstädten in Deutschland. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine aktuelle Auswertung von Google-Daten.

Sonniges Moselufer, historische Altstadt, edler Riesling – und über allem thront die Reichsburg: Dass Cochem ein beliebtes Reiseziel ist und viele internationale Gäste anlockt, ist keine neue Erkenntnis. Jetzt belegt eine Datenanalyse eines Ferienhausportals aber, dass Cochem sogar zu den gefragtesten Kleinstädten Deutschlands zählt. In dem Ranking verpasst die Moselstadt ganz knapp die Top Ten und landet auf Platz elf.

Grundlage dieser Analyse, die das Portal Holidu veröffentlicht hat, ist das Suchverhalten von Google-Nutzern, wobei Städte und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern im Fokus standen. „Das Ranking basiert auf dem monatlichen Suchvolumen, das Aufschluss darüber gibt, welche Orte bei Reisenden am gefragtesten sind“, erklärt Holidu das eigene Vorgehen. Das Portal hat also ausgewertet, wie oft bei Google in den vergangenen zwölf Monaten nach den Begriffen „Sehenswürdigkeiten [Stadt]“ und „Aktivitäten [Stadt]” gesucht wurde. Die Daten wurden im aktuellen Monat frisch erhoben.

Ergebnis: Ganz vorn in diesem Ranking landet die Stadt Tegernsee am gleichnamigen See in Bayern. Holidu spricht von einem „Suchvolumen“ von 2490 für dieses Urlaubsziel. Auf Platz zwei: Braunlage in Niedersachsen, ein Magnet für Skifahrer und Naturliebhaber („Suchvolumen“: 1920). Es folgen Heiligenhafen in Schleswig-Holstein (1860), Oberhof in Thüringen (1640) und Oberwiesenthal in Sachsen (1350).

Hinter Kappeln in Schleswig-Holstein, Naumburg in Sachsen-Anhalt, Rheinsberg in Brandenburg, Zwiesel in Bayern und Friedrichsroda in Thüringen sortiert sich Cochem ein – mit einem „Suchvolumen“ von 930. „Das Ranking zielt darauf ab, die Suchtrends der Deutschen zu ermitteln, um die Interessen in Bezug auf Reisewünsche zu identifizieren“, so Holidu. Cochem tauchte auch in einer internationalen Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus unter den Top-Attraktionen in Deutschland auf – immerhin auf Platz 47.

Laut Holidu schätzen immer mehr Reiselustige Ruhe und Authentizität, die ihnen kleinere Städte eher bieten können als die großen Metropolen in Deutschland. Und von diesen Kleinstädten und ländlichen Regionen hat Rheinland-Pfalz bekanntlich einige zu bieten. Zu dem postulierten Trend könnten also aktuelle, durchaus positive Zahlen des Statistischen Landesamtes passen: Demnach haben die Tourismusbetriebe im Land 2024 mehr Gäste und Übernachtungen als im Vorjahr registriert. Demnach stieg die Zahl der Gäste um 1,3 Prozent auf 8,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen nahm um 0,4 Prozent auf 22,4 Millionen zu. Im Jahresdurchschnitt waren 3125 Betriebe geöffnet (minus 0,3 Prozent).

Insgesamt wurde allerdings das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht. Und nicht alle touristischen Regionen weisen positive Zahlen aus. Ausgerechnet die Gegend, in der das beliebte Cochem (Slogan: „Die Mosel mit allen Sinnen erleben und genießen“) liegt, die Region Mosel-Saar, registrierte laut Statistikamt niedrigere Gäste- und Übernachtungszahlen (minus 3,6 beziehungsweise 5,3 Prozent).