Stoffaustritt
Chemiewerk Carling: Feuerwehr warnt vor Geruchsbelästigung
Feuerwehr
Feuerwehr warnt vor Geruchsbelästigung im Saarland. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich. DPA

Nach einem Stoffaustritt im Chemiewerk Carling warnt die Feuerwehr Saarbrücken vor Geruchsbelästigung. Was Anwohner in betroffenen Orten jetzt beachten sollten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Feuerwehr Saarbrücken warnt vor Geruchsbelästigungen durch einen Stoffaustritt im Chemiewerk Carling in Frankreich. In Völklingen, besonders in den Stadtteilen Lauterbach und Ludweiler sowie in der Gemeinde Großrosseln mit den Ortsteilen Dorf im Warndt, Naßweiler und St. Nikolaus, kann es demnach zu Geruchsbelästigungen kommen. Die Feuerwehr bittet die Anwohner, ihre Nachbarn zu informieren, die Belüftung auszuschalten und Fenster sowie Türen geschlossen zu halten. Sobald die Gefahr vorüber ist, wird die Feuerwehr informieren.

© dpa-infocom, dpa:260930-930-766112/1

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