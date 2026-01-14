Rheinland-Pfalz hustet und schnieft. Doch bei manchen Patienten bleibt es nicht dabei. Die Influenzawelle rollt derzeit heftiger als sonst durch das Land – und das hat Folgen auch für die Krankenhäuser in der Region.
Durch Rheinland-Pfalz schwappt die Grippewelle. Neben Influenza grassieren zurzeit auch das Corona- sowie das Norovirus. Von manchen Krankenhäusern in der Bundesrepublik werden volle Isolierstationen gemeldet. Wie angespannt ist die Situation in den Kliniken in unserer Region?