Nach einem Spruch von Oliver Welke in der «heute-show» meldet sich Schlagerstar Carpendale auf Instagram. Warum er eine Entschuldigung fordert.

Der 80-Jährige bezieht sich damit auf einen Kommentar, den Welke in der Sendung vom 24. April sagte: «Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale», rezitierte Carpendale den Grund für seinen Missmut. In der ZDF-Satiresendung ging es zu diesem Zeitpunkt um Roboter und die Frage, ob sie Witze erzählen könnten. Welke schlug mit diesen Worten einem Pflegeroboter einen Witz vor, der «altersgerecht» sei.

«Sag mal, spinnst du?»

Carpendale reagierte darauf: «Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir? Hast du überhaupt eine Ahnung wovon du redest?» Zudem bemerkte er, dass der Witz uralt sei. Bei seinen Konzerten seien «feine Leute».

«Komm mal vorbei, ich bring dir ein bisschen bei, was Empathie heißt, okay?», richtete sich Carpendale an Welke. «Und ich verfolge diese Sache, das verspreche ich dir, weil bis du sagst: „Es tut mir echt leid“, gibt's zwischen uns beiden gar nichts zu besprechen.»

Der Schlagerstar hat kurz nach seinem 80. Geburtstag im Januar zum ersten Mal in seiner 60-jährigen Bühnenkarriere Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts erobert, wie GfK Entertainment mitgeteilt hatte. Sein neues Album «Zeitlos», das sowohl Neueinspielungen seiner größten Hits als auch neue Songs enthält, markiert außerdem seine zehnte Top-5-Platte.

Instagram-Video von Howard Carpendale