Neueröffnung statt Leerstand Wie die Bad Emser Buchhandlung Meckel sich neu erfindet Stefan Schalles 11.03.2026, 12:48 Uhr

i Haben für die Buchhandlung Meckel viele neue Ideen - und "große Lust", diese umzusetzen: das Ehepaar Agnes und Edward Schofield, hier im noch unvollendeten Tea Room samt typisch britischer Teehaube im Vordergrund. Stefan Schalles

Wenn „der Meckel“ seine Türen am 21. März wieder öffnet, erwarten die Besucher nicht nur neue Besitzer. Agnes und Edward Schofield planen in der Traditionsbuchhandlung einen Wohlfühlort, an dem man staunen kann. Wie sie das erreichen wollen.

Vor wenigen Monaten noch sah es so aus, als verliere Bad Ems mit der Buchhandlung Meckel ein Traditionsgeschäft, ohne das die Kurstadt für viele kaum denkbar ist: Inhaber Hartmut Weber hatte seinen Rückzug angekündigt, Bürgermeister Oliver Krügel öffentlichkeitswirksam um Nachfolger geworben – vergebens.







